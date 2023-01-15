Поведение во сне, которое может быть признаком деменции - встречается у 90% пациентов

«Люди с деменцией могут испытывать трудности с обработкой сложных эмоций или переживаний, связанных с прошлыми событиями, из-за потери памяти или снижения когнитивных функций, связанных с прогрессированием болезни. В результате эти люди могут попытаться выразить себя с помощью физических действий вместо словесного общения, поскольку эти воспоминания становятся более ощутимыми во время состояний сна, таких как быстрый сон, когда сновидения происходят чаще всего», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Эти люди могут демонстрировать схожие действия во время сна, например, громко разговаривать в постели или делать движения, указывающие на выполнение задачи, связанной с тем, о чем они мечтают в данный момент».

Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Существует множество различных типов этого лишающего разум состояния, при этом деменция с тельцами Леви является вторым наиболее распространенным типом прогрессирующей деменции после болезни Альцгеймера. Это вызвано развитием белковых отложений, называемых тельцами Леви, в нервных клетках в областях мозга, участвующих в мышлении, памяти и движении.Вы просто не можете заснуть или просыпаетесь от кошмара посреди ночи время от времени? Все иногда страдают от плохого ночного сна.Однако, если ваш партнер или соседи по квартире часто жалуются, чтоБДГ-сон, одна из пяти стадий сна, обычно начинается примерно через 90 минут после того, как вы заснете. Сны на этом этапе обычно более яркие, фантастические или даже причудливые.Деменция с тельцами Леви может привести к расстройству поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), что означает, что вы начинаете физически воспроизводить яркие, часто неприятные сны с голосовыми звуками и внезапными движениями.Пациенты с этим расстройством могут начать бить кулаками, ногами, кричать и кричать во сне.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.