Индейка укрепляет здоровье нервной система благодаря витаминам В

«Если В12 не хватает, человек может испытывать шаткость походки, головокружение», - предупредила медик.

«В индейке содержится много магния, регулярное употребление этого мяса поможет снять раздражительность и укрепить нервную систему. Также в этом продукт есть фосфор, который полезен для хорошего мышления», - уточнила специалист.

Врач-диетолог отметила, что в пожилом возрасте многие люди страдают от дефицита витаминов группы B – конкретно, от нехватки кобаламина или витамина B12Соломатина добавила, что богатым источником названных веществ является индейка.Беседуя с «Москвой 24», Соломатина добавила , что индейка содержит в себе также полиненасыщенные жирные кислоты, которые проявляют противовоспалительное действие, способствуют снижению холестерина, уменьшает риск атеросклероза. Помимо этого, данный тип кислот очень важен для сохранения миелиновой оболочки нервных волокон, благодаря чему предотвращаются неврологические заболевания.Медик посоветовала есть индейку примерно три раза в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том что диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям включать в рацион вешенки

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