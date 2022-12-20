Иммунолог Болибок перечислил надежные меры профилактики гриппа

«Против гриппа у нас есть препарат «Осельтамивир» – против гриппа А, свиного гриппа, который сейчас атакует», - сказал Болибок службе новостей НСН.

«это маски, дистанцирование, проветривание помещений, мытье рук и умывание лица».

Иммунолог Болибок затронул в интервью тему средств, обеспечивающих профилактику гриппа. В частности, с этой целью можно принимать препарат «Осельтамивир», заявил врач.Специалист уточнил, что данный препарат можно использовать для профилактики заражения тем, кто собирается на новогодние мероприятия.Также иммунолог перечислил другие надежные меры профилактики гриппа –Владимир Болибок посоветовал доверять защитному эффекту масок и обязательно носить их в многолюдных местах. По словам эксперта, ношение СИЗ снижает вероятность инфицирования гриппом в 20 раз.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности приема антибиотиков при простуде и гриппе.

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