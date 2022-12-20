Иммунолог Болибок перечислил надежные меры профилактики гриппа

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маски в руке врача

Врач Владимир Болибок назвал ношение масок одним из надежных способов повысить защиту организма от заражения гриппом.

Иммунолог Болибок затронул в интервью тему средств, обеспечивающих профилактику гриппа. В частности, с этой целью можно принимать препарат «Осельтамивир», заявил врач.

«Против гриппа у нас есть препарат «Осельтамивир» – против гриппа А, свиного гриппа, который сейчас атакует», - сказал Болибок службе новостей НСН.

Специалист уточнил, что данный препарат можно использовать для профилактики заражения тем, кто собирается на новогодние мероприятия.

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«это маски, дистанцирование, проветривание помещений, мытье рук и умывание лица».

Владимир Болибок посоветовал доверять защитному эффекту масок и обязательно носить их в многолюдных местах. По словам эксперта, ношение СИЗ снижает вероятность инфицирования гриппом в 20 раз.

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Владимир Болибок
Владимир Болибок
Здоровье
врач иммунолог-аллерголог
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