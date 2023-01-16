Названы «простые шаги» для восстановления организма после ОРВИ за неделю
О том, что помогает организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала врач Екатерина Кашух.
Врач Кашух сообщила в интервью, что после болезни организму нужно дать возможность восполнить свои силы, вернуть прежнюю энергию и тонус – этот период следует избегать значительных нагрузок. Медик подчеркнула, что возвращение к существовавшему ранее режиму жизни должно быть постепенным, и что этому способствуют «простые шаги».
«В первую неделю после исчезновения насморка, кашля и температуры необходимо прислушиваться к своему самочувствию, стремиться вести здоровый образ жизни», - заявила специалист.
Беседуя с Ura.ru, Кашух уточнила, что ОРВИ в результате возникающего воспаления может спровоцировать потерю аппетита. Чтоб не перегружать систему пищеварения, следует сделать рацион более легким, исключить из него мучную, жирную, острую пищу.
«В рацион стоит добавить нежирную рыбу, постное мясо, овощи и фрукты, цельнозерновые каши и кисломолочные продукты», - посоветовала Кашух.
Она добавила, что после ОРВИ в организме еще какое-то время могут сохраняться частицы, вызывающие интоксикацию в острый период заболевания. Пока они не выведутся окончательно, могут ощущаться быстрая утомляемость, усталость. Для восстановления организма в течение хотя бы недели после ОРВИ нужно жить в щадящем формате, давать себе много отдыха и времени для сна.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы признаки, указывающие на отрыв тромба.
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Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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