Названы «простые шаги» для восстановления организма после ОРВИ за неделю

«В первую неделю после исчезновения насморка, кашля и температуры необходимо прислушиваться к своему самочувствию, стремиться вести здоровый образ жизни», - заявила специалист.

«В рацион стоит добавить нежирную рыбу, постное мясо, овощи и фрукты, цельнозерновые каши и кисломолочные продукты», - посоветовала Кашух.

Врач Кашух сообщила в интервью, что после болезни организму нужно дать возможность восполнить свои силы, вернуть прежнюю энергию и тонус – этот период следует избегать значительных нагрузок. Медик подчеркнула, что возвращение к существовавшему ранее режиму жизни должно быть постепенным, и что этому способствуют «простые шаги».Беседуя с Ura.ru, Кашух уточнила , что ОРВИ в результате возникающего воспаления может спровоцировать потерю аппетита. Чтоб не перегружать систему пищеварения, следует сделать рацион более легким, исключить из него мучную, жирную, острую пищу.Она добавила, что после ОРВИ в организме еще какое-то время могут сохраняться частицы, вызывающие интоксикацию в острый период заболевания. Пока они не выведутся окончательно, могут ощущаться быстрая утомляемость, усталость. Для восстановления организма в течение хотя бы недели после ОРВИ нужно жить в щадящем формате, давать себе много отдыха и времени для сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы признаки , указывающие на отрыв тромба.

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