Иммунолог Болибок назвал самое опасное для жизни осложнение гриппа

«К пневмонии может быстро присоединиться бактериальная инфекция. Это приводит к тому, что одно осложнение наслаивается на другое и пациент погибает», - рассказал медик «Вечерней Москве».

Иммунолог Болибок сообщил в интервью, что примерно у каждого пятого человека, заболевающего гриппом, возникает осложнение в виде пневмонии. Ее появление означает, что легкие подвергаются тяжелому воспалению, а в легочную ткань проникают кровоизлияния.Владимир Болибок отметил, что пневмония, будучи распространенным осложнением гриппа, также по праву считается самым опасным «побочным эффектом» этой инфекцииСпециалист добавил, что как инфекция, повышающая риск смерти, грипп сегодня превосходит коронавирус - количество смертей пациентов, скончавшихся от осложнений гриппа, статистически выше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется заражение новым штаммом коронавируса «кракеном».

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