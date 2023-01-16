Употребление 5 орехов в день усиливают эффект сжигания жира от упражнений

"Ежедневные перекусы миндалем могут усилить жиросжигающий эффект физических упражнений. Исследование показало, что у участников, которые съели всего 57 граммов ореха, после тренировки в крови было больше полезного жира. Кроме того, ежедневное употребление миндаля изменяет обмен веществ и облегчает воспаление и стресс", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Они также сообщили о меньшем утомлении и напряжении, большей силе мышц ног и уменьшении повреждения мышц после тренировки, чем у добровольцев из контрольной группы».

Диета с дефицитом калорий является одним из самых популярных подходов к снижению веса, но некоторые пищевые добавки также могут оказаться полезными. Некоторые орехи, например, улучшают метаболизм из-за их сложного питательного профиля. Новое исследование показало, что употребление всего пяти миндальных орехов в день может помочь в потере веса, повышая уровень полезных жиров в крови.Считается, что за эти эффекты ответственнаРезультаты показали, что в группе, которая ела орехи, было на 69 процентов больше молекулы по сравнению с контрольной группой.У добровольцев, которые ежедневно потребляли 57 граммов миндаля в течение одного месяца перед одной «тренировкой воина выходного дня», сразу после тренировки в крови было больше полезного 12,13-DiHOME, чем у добровольцев из контрольной группы. В исследование была включена группа из 38 мужчин и 26 женщин, ни один из которых не занимался регулярными силовыми тренировками.У субъектов, которые ели миндаль, уровень умеренно токсичного жира 9,10-ди-HOME в крови был на 40% ниже по сравнению с контрольной группой.Миндаль содержит уникальную и сложную смесь питательных веществ и полифенолов, которая может поддерживать метаболическое восстановление после стрессовых нагрузок.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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