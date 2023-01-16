Врач Мясников предупредил о способности соли вызывать преждевременную смерть

«Высокое потребление соли чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и вообще – шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением», - сообщил доктор Мясников.

«Россияне с детства привыкают к соленому и потребляют порядка 12 граммов соли в день, в то время как нормой считается 6 граммов в день, или одна чайная ложка», - подчеркнул врач.

Обычно об опасности злоупотребления солью предостерегают людей с повышенным кровяным давлением – гипертоников. Но известный медик Александр Мясников призвал россиян стремиться к умеренному потреблению соли даже в тех случаях, когда проблем с давлением нет.Специалист констатировал: соль, поедаемая в большом количестве, способна довести человека до преждевременной смерти. И дело не только в том, что она содействует развитию гипертензии.В своем телеграм-канале врач обратил внимание общественности на то, что употребляемые без ограничений соль и соленья являются канцерогенами. В, частности, с их высокими дозами ассоциируется развитие рака желудка. Между тем, очень многие россияне с раннего возраста привыкают есть много соли.Также Мясников указал на то, что после 50 лет и при наличии ряда заболеваний соль должна употребляться в еще меньшем количестве.Он заявил, что в большинстве случаев злоупотребления солью это происходит не потому, что она применяется в чрезмерном количестве как специя. Организм получает лишнюю соль в связи с потреблением готовых продуктов – они часто содержат ее в сверхдозах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такой простой продукт как вешенки является крайне полезным в пожилом возрасте.

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