Перенесенный грипп способствует появлению длительной иммунодепрессии

«В этот период у человека обостряются все хронические заболевания. Например, если до гриппа был туберкулез в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», - объяснил Болибок.

«Человек может вылечиться от гриппа, а потом кашлять месяцами. У многих есть хронические тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, которые потом дают о себе знать еще долгое время», - предупредил иммунолог.

Врач рассказал в интервью, что последствием перенесенного гриппа нередко становится развитие такого состояния как иммунодепрессия. Оно тесно связано с ослаблением иммунных ресурсов, на фоне которого обостряются или начинают развиваться полноценно патологии, находившиеся до заражения гриппом в «спящем» или зачаточном состоянии.Беседуя с «Вечерней Москвой», врач уточнил, что состояние иммунодепрессии после гриппа может продлиться несколько месяцев.Владимир Болибок добавил, что особенно уязвимой при заболевании гриппом оказывается дыхательная система – составляющие ее органы после инфекции могут очень долго восстанавливать свой функционал, и все это время человек может испытывать неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам в домашних условиях можно определить гайморит.

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