8 признаков рака простаты - немедленно обратитесь к врачу

"И мочеиспускание может быть болезненным, или может быть жжение, когда вы мочитесь. Рак предстательной железы также может привести к «проблемам с полным опорожнением мочевого пузыря» или к присутствию крови в моче. Болезненная эякуляция и/или кровь в сперме также могут быть признаком раковой опухоли предстательной железы; как и постоянная боль в спине, бедрах или тазу", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Затрудненное начало мочеиспускания

Слабый или прерывистый поток мочи

Частое мочеиспускание, особенно ночью

Проблемы с полным опорожнением мочевого пузыря

Боль или жжение во время мочеиспускания

Кровь в моче или сперме

Боль в спине, бедрах или тазу, которая не проходит

Болезненная эякуляция

Когда раковые клетки скапливаются в предстательной железе — части мужской репродуктивной системы — тревожных признаков может и не быть. Однако у некоторых мужчин есть заметные симптомы, которые требуют, чтобы человек «немедленно обратился к врачу».Хотя это может быть признаком увеличенной простаты, которая не является раковой, лучше обратиться к врачу, как только появятся симптомы. Еще одним возможным признаком рака предстательной железы является «слабый или прерывистый поток мочи». Даже учащенное мочеиспускание может быть проблемой, особенно если вы просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет.Рак предстательной железы обычно развивается медленно, поэтому в течение многих лет признаков заболевания может не быть. Однако в большинстве случаев заболевание развивается у мужчин старше 50 лет, и с большей вероятностью это повлияет на тех, у кого был близкий родственник, перенесший это заболевание.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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