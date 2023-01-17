8 признаков рака простаты - немедленно обратитесь к врачу
Рак предстательной железы является вторым наиболее распространенным видом рака у мужчин во всем мире.
Когда раковые клетки скапливаются в предстательной железе — части мужской репродуктивной системы — тревожных признаков может и не быть. Однако у некоторых мужчин есть заметные симптомы, которые требуют, чтобы человек «немедленно обратился к врачу».
Хотя это может быть признаком увеличенной простаты, которая не является раковой, лучше обратиться к врачу, как только появятся симптомы. Еще одним возможным признаком рака предстательной железы является «слабый или прерывистый поток мочи». Даже учащенное мочеиспускание может быть проблемой, особенно если вы просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет.
"И мочеиспускание может быть болезненным, или может быть жжение, когда вы мочитесь. Рак предстательной железы также может привести к «проблемам с полным опорожнением мочевого пузыря» или к присутствию крови в моче. Болезненная эякуляция и/или кровь в сперме также могут быть признаком раковой опухоли предстательной железы; как и постоянная боль в спине, бедрах или тазу", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Восемь возможных признаков рака простаты:
- Затрудненное начало мочеиспускания
- Слабый или прерывистый поток мочи
- Частое мочеиспускание, особенно ночью
- Проблемы с полным опорожнением мочевого пузыря
- Боль или жжение во время мочеиспускания
- Кровь в моче или сперме
- Боль в спине, бедрах или тазу, которая не проходит
- Болезненная эякуляция
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