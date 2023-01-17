Гинеколог Деева рассказала о боли в животе как признаке женских патологий

«При воспалении яичников и при разрыве кисты яичника. Постоянная ноющая боль усиливается при движении, отдается в задний проход», – объяснила специаоист.

«Сильные и неприятные боли могут быть вызваны перекручиванием ножки кисты, что чаще всего происходит из-за физических нагрузок, тренировок или бурной интимной жизни», - констатировала гинеколог.

Гинеколог Дарья Деева назвала в интервью стойкую и сильную боль в животе у женщин возможным признаком опасных патологий. В частности, постоянная боль ноющего характера возникает из-за проблем с яичниками.Другое нарушение, при котором возможна такая боль в животе, – оофорит или воспаление придатков.Деева уточнила, что воспаление яичников и придатков, как правило, является следствием того, что женщинами переносятся половые инфекции и молочница. Они, в свою очередь, могут сигнализировать об ослабленном иммунитете.Беседуя с «ФедералПресс», Деева добавила, что опасным для женщин признаком является внезапная, острая или непривычно сильная боль в животе.Дополнительно врач сообщила, что острой болью может «заявлять» о себе рак органов мочеполовой сферы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком некоторых опасных болезней становятся изменения с ногтями.

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