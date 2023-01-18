Эндокринолог Гуреева: консерванты в продуктах питания приводят к диабету 2 типа

«Результаты показали, что в целом люди с общим потреблением нитритов, особенно из пищевых добавок, имели больший риск развития диабета 2 типа. Это первое крупномасштабное когортное исследование, в котором предполагается прямая связь между нитритами, образующимися в результате добавок, и риском развития диабета 2 типа. Это также подтверждает ранее предполагаемую связь между общим содержанием нитритов в рационе и риском развития диабета 2 типа», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Консерванты стали повсеместно использоваться в продуктах питания, несмотря на то, что некоторые из них вредны для здоровья человека. Некоторыми из основных рисков, связанных с химическими веществами, являются рак и болезни сердца. В настоящее время появляется все больше доказательств того, что нитриты также могут быть положительно связаны с развитием диабета, хотя причинно-следственная связь еще не доказана.Новое исследование показало, чтоЭти результаты предоставляют новые доказательства в контексте текущих дискуссий о необходимости сокращения использования нитритных добавок в переработанном мясе пищевыми продуктами. промышленность.В предыдущих исследованиях нитриты были связаны с развитием нескольких серьезных заболеваний, включая рак. Известно, что химические вещества, которые естественным образом содержатся в воде, почве и в нашем организме, увеличивают срок годности продуктов питания. Они часто используются в различных видах вяленого и переработанного мяса, таких как бекон, салями, паштеты и ветчина. Хотя многие нитриты безвредны, в организме они иногда превращаются в нитрозамины, что опасно для здоровья.Последние результаты были получены в результате исследования 104 168 человек старше 14 лет во Франции, за которыми следили с 2009 года.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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