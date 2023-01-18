Какая боль в животе указывает на панкреатит?

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боль в животе

При панкреатите возникающая в животе боль может отдавать в спину, сообщила гастроэнтеролог Ирина Шубина.

Врач Шубина рассказала в интервью об особенностях проявления панкреатита – воспаления поджелудочной железы. Такое воспаление может быть следствием злоупотребления алкоголем, курения, воздействия токсинов, желчнокаменной болезни, наследственных факторов.
Беседуя с порталом Pravda.Ru, гастроэнтеролог уточнила, что ключевым симптомом, указывающим на панкреатит, является боль в животе.

«Основным симптомом панкреатита является боль в верхнем отделе живота, которая может иррадиировать в спину, усиливаться после приема пищи и уменьшаться в положении сидя или наклоне вперед», - сказала Ирина Шубина.


Медик заметила, что панкреатит может быть хроническим или острым. Острая форма воспаления способна развиться за короткое время, в течение нескольких часов – при этом возможно очень сильное ухудшение самочувствия.

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«При острой форме кроме боли в верхней части живота повышается температура тела, возникает рвота и поражение окружающих тканей», - констатировала врач.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что развитие названных симптомов требует незамедлительного обращения за медпомощью.
Что касается хронического панкреатита, он, помимо болей в животе, провоцирует такие нарушения как жидкий стул и снижение веса. Врач призвала своевременно заниматься лечением панкреатита – в запущенном состоянии он способен стать причиной сахарного диабета.

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Ирина Шубина
Ирина Шубина
Здоровье
врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России
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