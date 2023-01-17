Употребление большого количества рыбы может довести до рака

«Степень загрязнения рыбы PFAS ошеломляет. Люди, которые потребляют пресноводную рыбу, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, подвержены риску значительного накопления этих химикатов в организме», - заявил ведущий автор исследования доктор Дэвид Эндрюс.

Употребление в пищу большого количества рыбы связано с воздействием на организм токсичных химикатов, вызывающих рак, – об этом сообщило издание The Sun с отсылкой на исследование группы ученых из США. Исследователи заявили, что в рыбе, пойманной в озерах и реках, были обнаружены PFAS или перфторалкильные вещества, чье влияние на человеческий организм ученые еще раньше связывали с подавлением иммунной системы и появлением рака.PFAS являются компонентами антипригарного покрытия кастрюль и сковородок, имеющихся практически на любой кухне. Ученые констатировали, что содержание этих веществ в пресноводной рыбе, проходившей проверку в рамках исследования, было чрезвычайно высоким.По словам эксперта, даже однократно употребление пресноводной рыбы способно увеличить уровень вышеназванных химических веществ в сыворотке крови. Столь высокая концентрация в рыбе веществ, вызывающих рак, специалисты связывают с загрязнением окружающей среды. Самыми мощными источниками выбросов PFAS являются производственные предприятия, муниципальные свалки, очистные сооружения, аэропорты.До этого медики из Университета Флиндера (Австралия) установили: если на сковороде с антипригарным покрытием имеется царапина размером всего 5 см, она может выпустить до 2,3 миллиона частиц PFAS. У людей, подвергающихся воздействию этих токсинов, риск заболеть раком повышается в 4,5 раза. В частности, химикаты увеличивают вероятность рака печени, известного как невирусная гепатоцеллюлярная карцинома.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление соли врачи соотносят с повышенным риском смерти.

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