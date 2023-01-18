2 худших провоспалительных продукта, которые вызывают тромбоз
Воспалительные продукты могут быть одними из наиболее предотвратимых факторов риска тромботических состояний.
Более половины случаев образования тромбов в мире происходит в течение 90 дней после выписки из больницы, но некоторые случаи связаны с плохим образом жизни. Те же продукты, которые вызывают заболевания вен, также могут значительно повысить вероятность тромбоза глубоких вен. По мнению врача, два диетических источника могут быть хуже, чем другие.
Воспаление является осложнением, и существует множество путей, которые имеют значение.
«Мы знаем, что плохое питание в целом вызывает метаболическую дисфункцию, в частности резистентность к инсулину, и, в конечном итоге, ожирение. Это основные пути активного воспаления. Точно так же хорошая диета может снизить метаболический риск и привести к отчаянной потере веса, что может значительно уменьшить воспаление», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Основными продуктами, которых следует избегать, являются продукты, богатые крахмалом, сахаром и солью.
«Худшие продукты, которые вы можете есть — это газированные напитки и конфеты. Нет смысла пить газировку. Если люди хотят сладкого, съешьте немного темного шоколада, орехи, покрытые медом, фрукты или любую пищу, имеющую некоторую питательную ценность».
Газированные напитки содержат большое количество сахара, что вызывает нарушения процесса свертывания крови.
Высокий уровень глюкозы не только приводит к повышенной стимуляции, что приводит к образованию тромбов, но и препятствует способности тромбов растворяться. Конфеты относятся к тем же продуктам, которые способствуют избыточному накоплению бляшек в кровеносных сосудах. Когда бляшки становятся хрупкими или воспаленными, они могут разорваться и вызвать образование тромба.
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