2 худших провоспалительных продукта, которые вызывают тромбоз





«Мы знаем, что плохое питание в целом вызывает метаболическую дисфункцию, в частности резистентность к инсулину, и, в конечном итоге, ожирение. Это основные пути активного воспаления. Точно так же хорошая диета может снизить метаболический риск и привести к отчаянной потере веса, что может значительно уменьшить воспаление», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Худшие продукты, которые вы можете есть — это газированные напитки и конфеты. Нет смысла пить газировку. Если люди хотят сладкого, съешьте немного темного шоколада, орехи, покрытые медом, фрукты или любую пищу, имеющую некоторую питательную ценность».

Более половины случаев образования тромбов в мире происходит в течение 90 дней после выписки из больницы, но некоторые случаи связаны с плохим образом жизни. Те же продукты, которые вызывают заболевания вен, также могут значительно повысить вероятность тромбоза глубоких вен. По мнению врача, два диетических источника могут быть хуже, чем другие.Существует множество различных теорий о связи между воспалением, пищей и тромботическими явлениями. Воспаление инициирует свертывание крови. Воспалительные цитокины могут быть ключевыми медиаторами свертывания крови, снижающими активность естественных антикоагулянтных механизмов.Воспаление является осложнением, и существует множество путей, которые имеют значение.Основными продуктами, которых следует избегать, являютсяГазированные напитки содержат большое количество сахара, что вызывает нарушения процесса свертывания крови.Высокий уровень глюкозы не только приводит к повышенной стимуляции, что приводит к образованию тромбов, но и препятствует способности тромбов растворяться. Конфеты относятся к тем же продуктам, которые способствуют избыточному накоплению бляшек в кровеносных сосудах. Когда бляшки становятся хрупкими или воспаленными, они могут разорваться и вызвать образование тромба.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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