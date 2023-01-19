Врач: пневмония может протекать без температуры и кашля

«Если лихорадка не проходит через три-четыре дня, сохраняется слабость, сильный кашель и отсутствие аппетита, это может быть признаком пневмонии», - отметила пульмонолог.

«Вялость, потливость, сонливость, отказ от еды – все это тревожные признаки, которые могут указывать на болезнь», - проинформировала медик.

Врач Меньщикова констатировала, что пневмония может развиться как осложнение свиного гриппа. По словам медика, заболевание, вызванное заражением вирусом гриппа, может протекать в достаточно легкой форме. Но затянувшийся период недомогания, пусть и не тяжелого, – это вероятный знак того, что началась пневмония.Беседуя с порталом Om1.ru, врач Ирина Меньщикова добавила , что пневмония иногда развивается в формате «стертого течения болезни». У пациентов с таким воспалением легких (зачастую это пожилые люди с хроническими недугами) отсутствуют типичные признаки, такие как лихорадка с высокой температурой или кашель.Специалист подчеркнула, что лечением пневмонии должны заниматься исключительно медработники, самолечение этой опасной инфекции легких чревато тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода.Также врач обратила внимание на то, что хорошим способом защитить организм от пневмонии является вакцинация – в этом случае прививка делается один раз на всю жизнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о состоянии иммунодепрессии , которое может развиваться после перенесенного гриппа.

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