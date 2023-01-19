Антибиотики увеличивают риск воспаления кишечника после 40 лет

«У лиц в возрасте от 10 до 40 лет, применявших антибиотики, вероятность диагностирования ВЗК была на 28% выше. Аналогичная вероятность у лиц в возрасте 40–60 лет была на 48% выше, у лиц старше 60 лет – на 47% выше».

Все больше данных свидетельствует о том, что факторы окружающей среды влияют на развитие воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Рост их числа в последние годы наблюдается по всему миру, и в том числе этому способствует использование антибиотиков, считают исследователи.По данным The Health Site, ученые проанализировали медицинские данные о здоровье граждан Дании, собранные за период с 2000 по 2018 год, – всего более 6,1 миллиона человек возрастом от 10 лет и старше. Специалистов интересовало, каким образом антибиотики могут влиять на развитие ВЗК. Среди людей, чьи данные они рассматривали, 91 процент прошли за исследуемый период хотя бы один назначенный им курс антибиотиков. В общей массе исследуемым датчанам было диагностировано около 36 017 новых случаев язвенного колита и 16 881 новый случай болезни Крона.Авторы исследования пришли к выводу, что использование антибиотиков увеличивает риск повреждения ЖКТ и появления ВЗК, и с возрастом эта закономерность становится только существеннее.Также ученые отметили, что столкнуться с болезнями кишечника можно спустя один-два года после длительного периода использования этих препаратов. Самый высокий риск данных патологий связан с нитроимидазолами и фторхинолонами, которые часто используются для лечения кишечных инфекций и известны как антибиотики широкого спектра действия.По мнению специалистов, ключевую роль в возникновении воспалительных кишечных заболеваний играют неблагоприятные изменения в микробиоме кишечника, происходящие под влиянием антибиотиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с проблемным желудком противопоказано употреблять четыре напитка

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