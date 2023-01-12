Антибиотики связаны с развитием раздраженного кишечника
Ученые предостерегают от использования антибиотиков, которые в настоящее время связывают с воспалительными заболеваниями кишечника.
«В целом, по сравнению с отсутствием использования антибиотиков, использование этих препаратов было связано с более высоким риском развития раздраженного кишечника», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
За период исследования было выявлено более 36 000 случаев язвенного колита и более 16 800 новых случаев болезни Крона. Эта тенденция, однако, была наиболее сильной для тех, кто попал в возрастную группу старше 40 лет. Например, люди в возрасте до 40 лет на 28% чаще заболевают раздраженным кишечником, если принимали антибиотики.
"У людей старше 40 лет вероятность развития раздраженного кишечника была на 48% выше, если они принимали антибиотики. Риск развития болезни Крона также был несколько выше, чем язвенного колита".
Риск, казалось, был кумулятивным, и каждый последующий курс добавлял дополнительные 11%, 15% и 14% повышенного риска в зависимости от возрастной группы.
Болезнь Крона
Симптомы воспаления пищеварительной системы:
- Диарея
- Боли в животе и спазмы
- Кровь в твоем стуле
- Усталость
- Потеря веса
Язвенный колит
Еще одна форма воспалительного заболевания кишечника, небольшие язвы могут развиваться вдоль слизистой оболочки толстой кишки. Симптомы этого состояния могут включать повторяющуюся диарею, которая может содержать кровь, боль в животе и частые позывы к дефекации.
"Самый высокий риск развития раздраженного кишечника наблюдался у тех, кому прописали пять и более курсов антибиотиков. Более того, самый высокий риск развития раздраженного кишечника, по-видимому, возникает в течение двух лет после лечения антибиотиками".
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