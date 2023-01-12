Антибиотики связаны с развитием раздраженного кишечника

«В целом, по сравнению с отсутствием использования антибиотиков, использование этих препаратов было связано с более высоким риском развития раздраженного кишечника», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"У людей старше 40 лет вероятность развития раздраженного кишечника была на 48% выше, если они принимали антибиотики. Риск развития болезни Крона также был несколько выше, чем язвенного колита".





Болезнь Крона

Диарея

Боли в животе и спазмы

Кровь в твоем стуле

Усталость

Потеря веса

Язвенный колит

"Самый высокий риск развития раздраженного кишечника наблюдался у тех, кому прописали пять и более курсов антибиотиков. Более того, самый высокий риск развития раздраженного кишечника, по-видимому, возникает в течение двух лет после лечения антибиотиками".

За период исследования было выявлено более 36 000 случаев язвенного колита и более 16 800 новых случаев болезни Крона. Эта тенденция, однако, была наиболее сильной для тех, кто попал в возрастную группу старше 40 лет. Например, люди в возрасте до 40 лет на 28% чаще заболевают раздраженным кишечником, если принимали антибиотики.Риск, казалось, был кумулятивным, и каждый последующий курс добавлял дополнительные 11%, 15% и 14% повышенного риска в зависимости от возрастной группы.Еще одна форма воспалительного заболевания кишечника, небольшие язвы могут развиваться вдоль слизистой оболочки толстой кишки. Симптомы этого состояния могут включать повторяющуюся диарею, которая может содержать кровь, боль в животе и частые позывы к дефекации.Ранее МедикФорум писал о признаках болезни сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.