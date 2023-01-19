Людям с проблемным желудком противопоказаны четыре напитка

«Алкоголь противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — с любыми: пищевода, кишечника, печени, поджелудочно-желудочного и с желудком».

«Газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями», - перечислил медик.

Врач Жито назвал в интервью напитки, противопоказанные людям с проблемным желудком. Один из них – это алкоголь. Если пищеварительный тракт является чувствительным (например, в силу генетических причин), употребление алкоголя может сказаться на нем крайне неблагоприятно – поспособствовать повреждению эпителия пищевода, возникновению эрозий, язв. Алексей Жито рассказал, что некоторые молодые люди, начиная употреблять спиртные напитки, почти сразу сталкиваются с теми или иными заболеваниями – это характерное явление при уязвимом желудке.Беседуя с «Лайфом», он добавил , что спиртное опасно не только при проблемном желудке. Практически любое заболевание органов ЖКТ или их хронические нарушения являются противопоказанием к его употреблению.Помимо алкоголя, слабый желудок плохо переносит другие напитки.Алексей Жито добавил, что под воздействием горячих напитков слизистая пищеварительного тракта может повреждаться вплоть до перерождения клеток и развития рака. Из-за фруктовых соков, в свою очередь, может ухудшаться состояние имеющихся эрозий, обостряться язвенная болезнь и рефлюкс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве может быть опасен кофе.

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