Людям с проблемным желудком противопоказаны четыре напитка

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горячий напиток

Эндокринолог и терапевт Алексей Жито советует людям с чувствительным, слабым и болезненным желудком воздерживаться от питья фруктовых соков и горячих напитков.

Врач Жито назвал в интервью напитки, противопоказанные людям с проблемным желудком. Один из них – это алкоголь. Если пищеварительный тракт является чувствительным (например, в силу генетических причин), употребление алкоголя может сказаться на нем крайне неблагоприятно – поспособствовать повреждению эпителия пищевода, возникновению эрозий, язв. Алексей Жито рассказал, что некоторые молодые люди, начиная употреблять спиртные напитки, почти сразу сталкиваются с теми или иными заболеваниями – это характерное явление при уязвимом желудке.

Беседуя с «Лайфом», он добавил, что спиртное опасно не только при проблемном желудке. Практически любое заболевание органов ЖКТ или их хронические нарушения являются противопоказанием к его употреблению.

«Алкоголь противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — с любыми: пищевода, кишечника, печени, поджелудочно-желудочного и с желудком».

Помимо алкоголя, слабый желудок плохо переносит другие напитки.

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«Газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями», - перечислил медик.

Алексей Жито добавил, что под воздействием горячих напитков слизистая пищеварительного тракта может повреждаться вплоть до перерождения клеток и развития рака. Из-за фруктовых соков, в свою очередь, может ухудшаться состояние имеющихся эрозий, обостряться язвенная болезнь и рефлюкс.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Жито
Алексей Жито
ЗОЖ
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни пищеварения, напитки, Алексей Жито