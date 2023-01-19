Признаки, которые указывают на выгорание

Проблемы на работе, стресс, социальное давление, тревога, определенные черты характера и неудачная семейная жизнь – все это может способствовать возникновению такого состояния как выгорание. По данным The Health Site, признаками, которые указывают на его появление, могут быть следующие состояния.Неспособность хорошо выспаться или бессонница из-за стресса на работе, ибо семейных неурядиц, а также ночные часы бодрствования, которые человек тратит на работу, могут говорить о выгорании.Если вы едите меньше обычного или пропускаете приемы пищи, не осознавая этого, скорее всего, вы испытываете стресс.В состоянии выгорания человек чувствует себя физически и морально истощенным, даже если хорошо спит. Особенно тяжелым становится подъем с постели по утрам.Забывать что-то или путаться иногда нормально, но если выполнение привычных задач начинает отнимать больше времени или становится все труднее их выполнять, возможно, это происходит из-за выгорания.Вначале выгорание принимает форму некоторой напряженности и раздражительности, но со временем состояние эмоционального негативизима становится все сильнее и устойчивее. Вы можете даже не знать, на что вы злитесь, просто потому, что находитесь в постоянном состоянии раздражения и недовольства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная утомляемость может быть одним из признаков рака.

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