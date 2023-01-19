Признаки, которые указывают на выгорание
Специалисты в области психического здоровья оценивают выгорание как разновидность производственного стресса, вызывающего состояние физического или эмоционального истощения.
Проблемы на работе, стресс, социальное давление, тревога, определенные черты характера и неудачная семейная жизнь – все это может способствовать возникновению такого состояния как выгорание. По данным The Health Site, признаками, которые указывают на его появление, могут быть следующие состояния.
Нарушение сна. Неспособность хорошо выспаться или бессонница из-за стресса на работе, ибо семейных неурядиц, а также ночные часы бодрствования, которые человек тратит на работу, могут говорить о выгорании.
Изменение пищевых привычек. Если вы едите меньше обычного или пропускаете приемы пищи, не осознавая этого, скорее всего, вы испытываете стресс.
Отсутствие энергии. В состоянии выгорания человек чувствует себя физически и морально истощенным, даже если хорошо спит. Особенно тяжелым становится подъем с постели по утрам.
Плохая концентрация. Забывать что-то или путаться иногда нормально, но если выполнение привычных задач начинает отнимать больше времени или становится все труднее их выполнять, возможно, это происходит из-за выгорания.
Раздражительность. Вначале выгорание принимает форму некоторой напряженности и раздражительности, но со временем состояние эмоционального негативизима становится все сильнее и устойчивее. Вы можете даже не знать, на что вы злитесь, просто потому, что находитесь в постоянном состоянии раздражения и недовольства.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная утомляемость может быть одним из признаков рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий