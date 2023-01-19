Врач Малиновская назвала 5 основных причин постоянного ощущения озноба

«Если атеросклерозом поражены периферические сосуды, ответственные за кровоснабжение конечностей, то руки и ноги будут все время холодными. Кроме того, люди могут ощущать спазмы, судороги, онемение, побледнение кожи ног и боли в ногах при ходьбе», - рассказала Ольга Малиновская.

Говоря о возможных причинах постоянного ощущения озноб, врач Малиновская отметила, что зачастую оно бывает обусловлено железодефицитной анемией. Также при этом состоянии возникает подверженность быстрому утомлению, сильной усталости, плохой концентрации. От железодефицитной анемии в большей степени страдают женщины.Вызывать анемию может и дефицит витамина В12. Он развивается из-за неподходящего питания (главным источником витамина является мясо) или в результате нарушений, мешающих организму усваивать В12 из пищи.Кроме того, в число основных причин постоянной зябкости входит атеросклероз – сосудистая патология, характеризуемая отложением холестериновых бляшек в артериях и жесткостью сосудистой стенки.Беседуя с «Мослентой», врач добавила, что постоянное ощущение охлаждения и замерзания в конечностях может наблюдаться и при диабете. Это происходит, когда начинают поражаться периферические нервы.Еще одной часто встречающейся патологической причиной постоянного озноба является гипофункция щитовидной железы (гипотиреоз). Когда развивается данное заболевание, то помимо зябкости возникают проблемы с перепадом настроения, набором веса, усталостью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения или болезни могут скрываться за ощущением болей в теле по утрам после пробуждения.

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