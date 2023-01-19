Врач Малиновская назвала 5 основных причин постоянного ощущения озноба
Дефицит железа с низким гемоглобином в крови врач Ольга Малиновская назвала одной из наиболее распространенных причин постоянных жалоб на замерзание.
Говоря о возможных причинах постоянного ощущения озноб, врач Малиновская отметила, что зачастую оно бывает обусловлено железодефицитной анемией. Также при этом состоянии возникает подверженность быстрому утомлению, сильной усталости, плохой концентрации. От железодефицитной анемии в большей степени страдают женщины.
Вызывать анемию может и дефицит витамина В12. Он развивается из-за неподходящего питания (главным источником витамина является мясо) или в результате нарушений, мешающих организму усваивать В12 из пищи.
Кроме того, в число основных причин постоянной зябкости входит атеросклероз – сосудистая патология, характеризуемая отложением холестериновых бляшек в артериях и жесткостью сосудистой стенки.
«Если атеросклерозом поражены периферические сосуды, ответственные за кровоснабжение конечностей, то руки и ноги будут все время холодными. Кроме того, люди могут ощущать спазмы, судороги, онемение, побледнение кожи ног и боли в ногах при ходьбе», - рассказала Ольга Малиновская.
Беседуя с «Мослентой», врач добавила, что постоянное ощущение охлаждения и замерзания в конечностях может наблюдаться и при диабете. Это происходит, когда начинают поражаться периферические нервы.
Еще одной часто встречающейся патологической причиной постоянного озноба является гипофункция щитовидной железы (гипотиреоз). Когда развивается данное заболевание, то помимо зябкости возникают проблемы с перепадом настроения, набором веса, усталостью.
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Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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