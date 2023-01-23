Сауны и горячие ванны способствуют мужскому бесплодию

«Если мужчина часто принимает горячую ванну, функционирование ткани яичка ухудшается, что приводит к снижению качества спермы и развитию мужского бесплодия», - констатировал специалист.

Медик рассказал в интервью, что горячие ванны и сауны способствуют мужскому бесплодию, негативно действуя на состояние яичек. Садыков объяснил, что температурный режим, в котором существуют яички, – это 34 градуса (по Цельсию).Беседуя с «Газетой.ru», Садыков дополнил : частое и длительное воздействие высоких температур на мужское тело, особенно его паховую зону, способно снижать либидо, что связано с происходящим сокращением выработки тестостерона клетками Лейдига. Таким образом, для мужчин, часто посещающих сауну, баню или постоянно принимающих горячую ванну, возникает нешуточный риск развития эректильной дисфункции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на мужском здоровье негативно сказывается сидячая работа.

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