«Дневной сон помогает восстановить силы, повысить производительность труда и концентрацию внимания. Благодаря такому отдыху уменьшается уровень гормонов стресса, что снижает риск инфарктов и инсультов», - проинформировала Светлана Шишкова.

«Важно не превышать продолжительность дневного сна – эксперты рекомендуют сон от 10 до 20 минут», - уточнила Шишкова.

Специалист рассказала, что дневной сон помогает укреплять здоровье, а также снижает риск сосудистых катастроф.В то же время специалистка подчеркнула: дневной сон не должен быть продолжительным.Спать таким образом лучше всего в период дня с 13 до 15 часов. В остальное время (кроме ночи) спать не рекомендуется.Эксперт объяснила, что при более продолжительном отдыхе возникает глубокая фаза сна. Если человека разбудить в этот период, он будет чувствовать себя не отдохнувшим, а «разбитым». Дневной сон, который длится больше двух часов, может стать причиной бессонницы ночью.Беседуя с aif.ru, нейропсихлог добавила , что возможность поспать днем, безусловно, имеется не у всех. Но взрослым работающим людям важно делать паузы для отдыха, чтобы помогать организму справляться с напряжением, не испытывая перегрузок. Для этого полезно до 20 минут находиться в спокойной, тихой обстановке, расслабившись и закрыв глаза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после еды полезно хотя бы немного пройтись пешком

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