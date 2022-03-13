Дневной сон: эксперт дает советы, как спать днем с пользой для здоровья

«Дневной сон может быть даже вреден, если человек спит слишком долго или в неподходящий период дня».

«Нормальный цикл сна в среднем длится 90 минут, и он начинается с более легких стадий, прежде чем вступает в фазу глубокого сна с быстрыми движениями глаз. Если вы заснете на 30 или 60 минут, то проснетесь во время фазы глубокого сна, и еще долго будете чувствовать себя вялым и сонливым», - объясняет специалист.