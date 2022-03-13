Дневной сон: эксперт дает советы, как спать днем с пользой для здоровья
Дневной сон может быть полезным для здоровья при условии, что вы спите ровно столько времени, сколько нужно, констатирует эксперт.
Сон днем может поддерживать организм, улучшать работоспособность, ускорять выздоровление от болезни – он помогает телу восстанавливать энергию, необходимую для борьбы с вирусами или бактериями. Об этом рассказала в интервью специалист по гигиене сна Кира Притчард. Помимо того, что вы будете чувствовать себя отдохнувшим, дневной сон дает много умственных и физических преимуществ, говорит медик.
В то же время эксперт подчеркивает: спать днем нужно с умом, в противном случае он не принесет пользы здоровью.
«Дневной сон может быть даже вреден, если человек спит слишком долго или в неподходящий период дня».
Кира Притчард озвучила несколько советов о том, как спать днем с пользой для здоровья.
10 минут или 90 минут. Эксперт утверждает, что продолжительность дневного сна должна составлять 10 минут, либо 90 минут.
«Нормальный цикл сна в среднем длится 90 минут, и он начинается с более легких стадий, прежде чем вступает в фазу глубокого сна с быстрыми движениями глаз. Если вы заснете на 30 или 60 минут, то проснетесь во время фазы глубокого сна, и еще долго будете чувствовать себя вялым и сонливым», - объясняет специалист.
Когда спать? По словам Киры Притчард, лучшим периодом суток для дневного сна является отрезок времени от шести до восьми часов после пробуждения – для большинства людей это обычно между 13 и 15 часами. Сон в более позднее время может затруднять засыпание ночью, ухудшать качество ночного сна, способствовать сбою естественных биоритмов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывают ночные пробуждения.
Кира Притчард (Kiera Pritchard)
ЗОЖ
эксперт по вопросам гигиены сна, медицинский писатель
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