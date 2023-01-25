Разовый прием энергетика может провоцировать серьезные проблемы с сердцем

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энергетик

Невролог Наталья Шиндряева: последствием разового приема энергетика может стать возникновение аритмии.

Профессор Шиндряева отметила в интервью, что действие стимулирующих компонентов, содержащихся в энергетических напитках, способствует истощению организма и может вести к появлению серьезных проблем с сердцем.

«Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда», - констатировала медик.

Шиндряева напомнила, что людям, у которых имеются хронические сердечно-сосудистые нарушения, употреблять энергетики противопоказано.

Также, беседуя с «Газетой.Ru», врач посоветовала не прибегать к энергетическим напиткам для поддержания бодрости в рабочее время на регулярной основе. Энергетические напитки вызывают привыкание подобно снотворным, предупредила невролог.

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Дополнительно профессор Шиндряева указала на то, что энергетики отличаются высоким содержанием сахара, и их питье вполне способно привести к появлению лишнего веса.

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Наталья Шиндряева
Наталья Шиндряева
Здоровье
доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета
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Теги : вред энергетиков, болезни сердца, Наталья Шиндряева