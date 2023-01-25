Принимать валерьянку или пустырник для борьбы с бессонницей небезопасно

«Важно помнить, что любые снотворные средства, даже растительные, могут вызывать привыкание, а со временем без любимых таблеток или сиропа с валерьянкой и пустырником заснуть будет сложно, даже если удалось избавиться от стресса и наладить режим», - объяснила медик «Газете.ru»..

Невролог Шиндряева заметила в интервью, что принимать растительные гипнотики для борьбы с бессонницей небезопасно. Такой прием может поспособствовать формированию зависимости и подорвать режим сна.Наталья Шиндряева констатировала: в случаях нарушений сна прежде чем начинать бороться с ними, следует установить причину. Проблемы со сном часто вызываются стрессом и негативными переживаниями – помочь взять их под контроль помогает когнитивно-поведенческая терапия. Кроме того, качество засыпания и сна улучшает соблюдение его гигиены – например, засыпание и пробуждение в одно время утром и вечером, спокойное времяпровождение и отказ от гаджетов вечером, отказ от большого количества кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют пить чай с лимоном

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