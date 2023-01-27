Врач Малиновская: потеря аппетита может говорить о больной печени

«Главная опасность таких заболеваний в том, что на ранних стадиях они протекают совсем или почти бессимптомно», - добавила Ольга Малиновская.

«Боль для болезней печени нетипична. Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе, например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы», - уточнила специалист.

Врач Малиновская отметила, что больная печень далеко не всегда является следствием того, что человек злоупотребляет спиртным. Переедание, пристрастие к сладкому и жирному вкупе с малоподвижностью, лишний вес и диабет способствуют появлению жировой болезни органа неалкогольного происхождения.Беседуя с «Мослентой», врач предупредила , что в случаях поражения печени не стоит ориентироваться на такой признак как боль.По словам врача, нужно насторожиться, если вдруг неожиданно пропал аппетит, это может быть одним из сигналов о проблеме. Другой неочевидный признак – столь же внезапное ухудшение памяти и концентрации. Когнитивные проблемы при больной печени возникают в связи с тем, что она плохо фильтрует токсины, и те негативно влияют на ЦНС.Также в числе признаков больной печени врач назвала отеки, частые синяки и кровоточивость, чувство тяжести в правом боку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки возникают при почечных нарушениях.

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