Какие отеки могут говорить о проблемах с почками: врач Кашух

«При снижении количества соли и отказе от алкогольных напитков отеки проходят через несколько дней», - заметила врач Кашух в беседе с изданием «Известия».

«Когда почки перестают нормально фильтровать кровь и отдавать ненужные вещества в мочу, они также пропускают и необходимые организму вещества, такие как белок. Потеря белка приводит к отечности кожи лица, рук и ног», - рассказала врач.

Медик рассказала, что чаще всего возникающие у человека отеки объясняются чрезмерным количеством употребляемой в пищу соли. Такое нередко происходит, когда в рационе присутствует много переработанных, готовых к употреблению продуктов – они, как правило, содержат высокие дозировки соли.Также к возникновению отеков ведет употребление спиртного.В то же время, подчеркнула медик, отеки могут говорить о проблемах с почками.Екатерина Кашух сообщила, что отечность тесно связана со снижением почечной функции, ведь именно почки ответственны за выведение жидкости из организма. Но поражение почек, возникнув, способно долго оставаться е незаметным. Его проявления обычно воспринимают за что-то другое: в частности, начальными признаками почечной недостаточности бывают общая слабость, быстрая утомляемость.Кашух добавила, что изменения внешности, обусловленные отеками из-за проблем с почками, тоже могут происходить постепенно, и заметить их поначалу бывает непросто. Со временем почечная отечность усиливается – пока не возникают отеки, которые не проходят длительное время, даже если человек минимизирует потребление соли и жидкостей. В этом случае нужно как можно быстрее записаться на прием к врачу и выполнить необходимые анализы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить , что артериальное давление является повышенным.

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