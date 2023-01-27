Частые простуды могут сигнализировать о раке и гормональном сбое

«Частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретенном иммунодефиците (например, о наличии ВИЧ-инфекции), онкопатологии, а также об экстремальных физических воздействиях и влиянии жесткого ионизирующего излучения», - рассказал Андрей Поздняков.

Врач перечислил в интервью патологии, которыми могут объясняться частые простуды и другие респираторные заболевания.Беседуя с «Известиями», специалист добавил , что часто за новое заболевание принимается осложнение, которое дала инфекция, либо затяжное течение одной болезни. Это в любом случае сигнализирует о снижении иммунитета. Определить его можно с помощью общего анализа крови – социалисты выявляют снижение иммунного ответа по содержанию лейкоцитов.Кроме того, учащение респираторных инфекций может происходить в связи с хроническим воспалительным процессом – например, с очагом в мочевыделительной системе. Уточнить его наличие можно по анализу мочи.Поздняков призвал людей, болеющих по несколько раз в год обращаться к врачам, не пытаясь самостоятельно повышать иммунитет. Препараты из разряда иммуностимуляторов, иммуномодуляторов должны назначаться исключительно специалистами – их неправильное самодеятельное применение может спровоцировать аутоиммунные заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сигналы организма могут говорить о серьезной проблеме со здоровьем.

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