Эндокринолог Янг назвала сигналы организма о серьезной проблеме

«У здорового человека даже сразу после сна дыхание свежее и язык не обложен налетом», - заявила специалист.

«Кроме того, верный признак, что в вашем ЖКТ давно беспорядок, – дискомфорт от полезных продуктов. Не игнорируйте вздутие после квашеной капусты, сырых овощей, орехов», - посоветовала эксперт.

«Когда человек часто мерзнет, может указывать на железодефицитную анемию, несбалансированное питание, дефицит белков, жиров, витаминов, нарушение работы гипоталамуса, регулирующего температуру тела».

Из предупреждений эндокринолога Екатерины Янг следует, что при хорошем здоровье не должно быть отталкивающего запаха изо рта. Его наличие – это один из сигналов организма о возникшей проблеме.Другим тревожным сигналом тела о пошатнувшемся здоровье эндокринолог назвала утренние отеки, возникающие под глазами. Их появление может быть совсем не связано с количеством потребляемой жидкости. Если человек контролирует свое питье или потребление соли, но отеки на лице все равно возникают, – нужно обязательно обратиться к терапевту, по необходимости обследоваться.Янг добавила, что также тревожным сигналом неполадок со здоровьем является повышенная зябкость, чрезмерная чувствительность к холоду. Подобным образом может проявляться такое нарушение в работе щитовидной железы как гипотиреоз, при котором железа выделяет недостаточно гормонов и создается их дефицит. Кроме того, постоянные жалобы на холод и замерзание могут быть сигналом других патологий, резюмировала врач:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может негативно влиять на состояние позвоночника.

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