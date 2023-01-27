Обсессивно-компульсивное расстройство: что характерно для людей с ОКР?

Будучи психическим расстройством, ОКР часто развивается в подростковом и молодом возрасте (средний возраст его начала– 19-20 лет). Для него характерны навязчивые мысли, или идеи, которые называются обсессиями, или повторяющиеся действия (компульсии).О том, что отличает людей, страдающих ОКР, рассказали специалисты портала The Health Site.Жертвы обсессивно-компульсивного расстройства болезненно реагируют на дискомфорт, которым для них становится практически все, что они не могут контролировать. Все, что идет не по плану, неожиданно меняется, а также незнакомая обстановка способны вызвать у них сильное беспокойство, граничащее с мучением.Человек, страдающий ОКР, может иметь одержимость проверками. Например, он многократно проверяет, закрыта ли дверь, выключены ли электроприборы или газовая плита, постоянно просматривает электронные письма и сообщения, проверяет какие-то телесные симптомы.Одна из распространенных форм ОКР выражается в сильном страхе перед заражением и загрязнением. Это может проявляться в многократном мытье полов и посуды, очищении рук, частой стирке, а также в избегании малейшего скопления людей или контакта с кровью.Для людей с обсессивно-компульсивным расстройством бывает характерна одержимость симметрией и порядком. Они не могут чувствовать себя спокойно, зная, что порядок нарушен – вещи лежат не на своих местах или несимметрично. Также часто занимаются тем, что что-то расставляют или перекладывают в соответствии с некой гармонией.Кроме того, им бывает свойственна страсть к подсчету – числа могут иметь для людей с ОКР особенное, одним им понятное значение. Нередко они совершают повторяющиеся действия строго определенное количество раз.Ранее портал MedikForum.ru писал о заболеваниях , возникающих из-за негативных эмоций.

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