Врач Кондрахин назвал заболевания, возникающие из-за негативных эмоций

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тяжелые переживания

Медик Андрей Кондрахин: следствием неправильно реализованного стресса и подавленных эмоций могут быть разные проблемы со здоровьем.

Врач рассказал в интервью о физических нарушениях, возникающих из-за негативных эмоций. Беседуя с «Вечерней Москвой», Кондрахин предупредил:

«Неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха».

Андрей Кондрахин добавил, что проводившиеся исследования указывают на наличие связи между подавлением эмоций и возникновением и болезней. В частности, подчеркнул специалист, стрессовые и печальные переживания повышают склонность к инфаркту.

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«Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах», – дополнил он.

Кондрахин уточнил, что люди, которым приходится подавлять и прятать свои тяжелые эмоции, подвергаются риску сердечно-сосудистых патологий, заболеваний органов пищеварительного тракта, включая поджелудочную железу и печень. Врач рассказал, что справляться с переживаниями помогает общение, а также физическая деятельность, спорт. Если самостоятельно справится с эмоциональными проблемами не получается, нужно обратиться к психотерапевту.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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