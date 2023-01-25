Врач Кондрахин назвал заболевания, возникающие из-за негативных эмоций

«Неправильно реализованный стресс может переживаться внутри. Из-за этого состояния центральная нервная система перегружается, в результате чего появляются бессонница, нарушение питания, ритма дня и отдыха».

«Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом "реализуется" уже на внутренних органах», – дополнил он.

Врач рассказал в интервью о физических нарушениях, возникающих из-за негативных эмоций. Беседуя с «Вечерней Москвой», Кондрахин предупредил:Андрей Кондрахин добавил, что проводившиеся исследования указывают на наличие связи между подавлением эмоций и возникновением и болезней. В частности, подчеркнул специалист, стрессовые и печальные переживания повышают склонность к инфаркту.Кондрахин уточнил , что люди, которым приходится подавлять и прятать свои тяжелые эмоции, подвергаются риску сердечно-сосудистых патологий, заболеваний органов пищеварительного тракта, включая поджелудочную железу и печень. Врач рассказал, что справляться с переживаниями помогает общение, а также физическая деятельность, спорт. Если самостоятельно справится с эмоциональными проблемами не получается, нужно обратиться к психотерапевту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что долго спать днем вредно для здоровья.

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