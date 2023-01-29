Почему днем может возникать сильная сонливость: врач Хомяков

«Желание прилечь поспать днем может быть вызвано не только постоянным стрессом, недосыпом и усталостью, в некоторых случаях дневная сонливость говорит о серьезных проблемах со здоровьем», - заявил доктор медицинских наук, беседуя с RT.

Врач Хомяков сообщил в интервью, что сильная сонливость может возникать днем по разным причинам, от менее до более опасных.Хомяков добавил: в некоторых случаях дневная сонливость указывает на нехватку витаминов, биполярное расстройство, депрессию. Он отметил, что если у человека нет проблем со здоровьем, его не должно одолевать желание спать днем при достаточном количестве времени сна ночью. Хомяков подчеркнул, что такая сонливость вполне способна оказаться неспецифическим проявлением серьезных заболеваний. Среди таких патологий врач назвал гипотиреоз, диабет, рак, андрогенодефицитные состояния.Специалист порекомендовал консультироваться с врачом людям, у которых сильная сонливость днем наблюдается в течение долгого времени при отсутствии ночной бессонницы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения сна характерны для наступления менопаузы.

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