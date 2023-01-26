Врач Сурненкова назвала характерные для менопаузы нарушения сна

«Храп и апноэ развиваются из-за постепенной утраты эластичности и тонуса слизистых оболочек, соединительной и мышечной ткани дыхательных путей на фоне снижения уровня гормонов», - объяснила медик.

Врач Сурненкова отметила, что климакс может сопровождаться расстройствами сна в виде храпа и нарушенного дыхания. Женщины на этом этапе жизни становятся подверженными синдрому обструктивного апноэ сна, при котором во сне происходят остановки дыхания. Апноэ негативно влияет на качество сна, а также на мозг, который в его случае перестает получать нужное количество кислорода. Данное нарушение должно лечиться.Сурненкова добавила, что с приближением менопаузы и ее началом многие женщины также жалуются на трудное засыпание и несвоевременные пробуждения в ночные или же слишком ранние утренние часы. Подобные изменения сна бывают обусловлены гормональным дисбалансом.Еще одним «побочным эффектом» климакса является возникающий вместе с ним метаболический синдром, также обусловленный гормональной перестройкой женского организма. При этом женщины становятся склонны к приросту жировой массы и набору веса, для них возрастает риск диабета 2 типа, дополнила специалист в беседе с «Лайфом».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ухудшение самочувствия зимой может быть связано с диабетом.

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