Врач: чеснок полезен при простуде, но есть его можно не всем

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чеснок

Врач-диетолог Елена Соломатина: чеснок является эффективным антикоагулянтом и помогает при простуде, но некоторым людям есть его не следует.

Диетолог Соломатина отметила в интервью, что если к употреблению чеснока нет противопоказаний, то овощ может использоваться как средство поддержки организма в борьбе с вирусами.

«В чесноке много различных витаминов, а также содержатся уникальные эфирные масла, которые отпугивают потенциальные вирусы. Я рекомендую есть чеснок во время простуды», - сказала Соломатина, беседуя с «Вечерней Москвой».

Диетолог уточнила, что в день нужно съедать не больше одной дольки (в сыром виде).

В то же время следует помнить: есть пряный овощ можно не всем. При имеющихся проблемах с ЖКТ чеснок противопоказан из-за действия его эфирных масел на слизистую пищеварительного тракта: эти соединения способствуют сильному раздражению и вызывают дискомфортные, болезненные симптомы, обостряют хронические патологии.

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Также Соломатина подтвердила, что чеснок обладает свойством разжижать кровь, и в качестве натурального антикоагулянта он очень полезен при атеросклерозе.

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«Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а наоборот, ее коагулировать, то нужно полностью исключить чеснок из рациона», - подчеркнула эксперт.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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