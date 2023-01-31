Названы симптомы инсульта, которые можно заметить за неделю до удара
В случае инсульта спасение человеческой жизни зависит от скорости его выявления и своевременности помощи.
Развитие инсульта часто кажется непредвиденным и внезапным событием, однако журнал Neurology информирует: большое количество случаев инсульта предваряют симптомы, которые возникают как предвестники будущего удара. По данным издания 23% пациентов с ишемическим инсультом (вызванным тромбом) испытывают симптомы транзиторной ишемической атаки (ТИА) или «мини-инсульта» за неделю до его возникновения.
Специалисты констатируют: развитие ТИА говорит о том, что более серьезный инсульт может произойти через несколько часов или дней.
«Одним из характерных проявлений ТИА, которое можно заметить перед большим инсультом, является головокружение», - предупреждают неврологи.
По их словам, головокружение, вызванное таким состоянием как ТИА, может длиться несколько секунд или часов, в отдельных случаях – несколько дней. Помимо него, пострадавший человек может испытывать следующие симптомы.
- Онемение в одной половине тела.
- Внезапная потеря зрения, помутнение зрения или двоение в глазах.
- Спутанность сознания, замешательство, дезориентация.
- Проблемы с балансом и координацией.
- Проблемы с речью.
- Затрудненное глотание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глаза может оказаться симптомом опухоли мозга.
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