Названы симптомы инсульта, которые можно заметить за неделю до удара

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головокружение

В случае инсульта спасение человеческой жизни зависит от скорости его выявления и своевременности помощи.

Развитие инсульта часто кажется непредвиденным и внезапным событием, однако журнал Neurology информирует: большое количество случаев инсульта предваряют симптомы, которые возникают как предвестники будущего удара. По данным издания 23% пациентов с ишемическим инсультом (вызванным тромбом) испытывают симптомы транзиторной ишемической атаки (ТИА) или «мини-инсульта» за неделю до его возникновения.

Специалисты констатируют: развитие ТИА говорит о том, что более серьезный инсульт может произойти через несколько часов или дней.

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«Одним из характерных проявлений ТИА, которое можно заметить перед большим инсультом, является головокружение», - предупреждают неврологи.

По их словам, головокружение, вызванное таким состоянием как ТИА, может длиться несколько секунд или часов, в отдельных случаях – несколько дней. Помимо него, пострадавший человек может испытывать следующие симптомы.
  • Онемение в одной половине тела.
  • Внезапная потеря зрения, помутнение зрения или двоение в глазах.
  • Спутанность сознания, замешательство, дезориентация.
  • Проблемы с балансом и координацией.
  • Проблемы с речью.
  • Затрудненное глотание.
В тех случаях, когда приступы головокружения возобновляются снова и снова, преследуют человека в течение долгого времени или сопровождаются перечисленными выше недомоганиями, нужно срочно связаться с врачом. Все это может говорить о приближении инсульта, угрожающего жизни, – он может случиться через несколько часов, через день или чрез несколько дней.

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