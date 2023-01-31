Названы симптомы инсульта, которые можно заметить за неделю до удара

«Одним из характерных проявлений ТИА, которое можно заметить перед большим инсультом, является головокружение», - предупреждают неврологи.

Онемение в одной половине тела.

Внезапная потеря зрения, помутнение зрения или двоение в глазах.

Спутанность сознания, замешательство, дезориентация.

Проблемы с балансом и координацией.

Проблемы с речью.

Затрудненное глотание.

Развитие инсульта часто кажется непредвиденным и внезапным событием, однако журнал Neurology информирует: большое количество случаев инсульта предваряют симптомы, которые возникают как предвестники будущего удара. По данным издания 23% пациентов с ишемическим инсультом (вызванным тромбом) испытывают симптомы транзиторной ишемической атаки (ТИА) или «мини-инсульта» за неделю до его возникновения.Специалисты констатируют: развитие ТИА говорит о том, что более серьезный инсульт может произойти через несколько часов или дней.По их словам, головокружение, вызванное таким состоянием как ТИА, может длиться несколько секунд или часов, в отдельных случаях – несколько дней. Помимо него, пострадавший человек может испытывать следующие симптомы.В тех случаях, когда приступы головокружения возобновляются снова и снова, преследуют человека в течение долгого времени или сопровождаются перечисленными выше недомоганиями, нужно срочно связаться с врачом. Все это может говорить о приближении инсульта, угрожающего жизни, – он может случиться через несколько часов, через день или чрез несколько дней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глаза может оказаться симптомом опухоли мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.