43% пациентов с инсультом сообщают об одних и тех же симптомах за неделю до события.

«Признаки инсульта часто появляются внезапно, но это не значит, что у вас не будет времени действовать. Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, онемение или покалывание за несколько дней до серьезного инсульта. Одно исследование показало, что 43% пациентов с инсультом испытывали симптомы микроинсульта за неделю до серьезного инсульта. Если вы обратите внимание на эти симптомы и обратитесь за помощью, даже если они исчезнут, ваши шансы на выздоровление намного возрастут», - говорит врач-невролог Александра Алехина специальна для МедикФорум.

Что такое мини-инсульт?

Инсульты, если их не лечить эффективно, могут привести либо к смерти, либо к длительной инвалидности тех, кто их перенес. Однако иногда жертвы инсульта могут испытывать не только внезапное развитие, но и признаки приближающегося инсульта за неделю до этого. Эти симптомы могут затронуть почти половину всех пациентов с инсультом.Мини-инсульт, также известный как транзиторная ишемическая атака, представляет собой сердечно-сосудистое событие, вызванное временным нарушением кровоснабжения головного мозга.Основные симптомы транзиторной ишемической атаки, также известной как ТИА, такие же, как и при настоящем инсульте.На ранних стадиях ТИА невозможно сказать, у вас ТИА или полный инсульт. Важно немедленно позвонить в скорую помощь, если у вас или у кого-то еще есть симптомы ТИА или инсульта.ТИА является предупредительным признаком того, что в ближайшем будущем у вас может возникнуть риск полного инсульта, и оценка может помочь врачам определить лучший способ снизить вероятность этогоРанее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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