Врач Щербакова назвала симптомы, при которых нужно проверить кровь на сахар

«Жажда или повышенное потребление воды, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, а также изменение массы тела (увеличение или снижение) говорят о необходимости срочно сдать кровь для анализа на уровень глюкозы», - рассказала врач-эндокринолог.

Контролировать содержание сахара в крови очень важно – его высокий уровень ассоциируется с развитием опасных проблем со здоровьем, в первую очередь, сахарным диабетом. Врач Щербакова напомнила в интервью, что диабет второго типа может возникнуть в любом возрасте – к его появлению ведет нарушение чувствительности клеток организма к гормону инсулину. Именно в результате этого у диабетиков второго типа увеличивается концентрация глюкозы (сахара) в крови.Кроме того, повышенный уровень сахара в крови наблюдается при развитии предиабета, который еще не является отдельным заболеванием, но нередко возникает как переходное состояние на пути к диабету второго типа.Порталу NEWS.ru врач Щербакова назвала симптомы, возникновение которых может стать тревожным сигналом о развитии предиабета или диабета. Заметив эти симптомы, нужно проверить содержание сахара в крови.Щербакова добавила, что «засахаренная» кровь может негативно влиять на состояние иммунитета, способствуя его снижению и вместе с этим – склонности человека к воспалительным процессам и грибковым инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночные походы в туалет могут говорить о сердечной недостаточности

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