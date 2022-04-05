Врач Герасимова назвала допустимое количество сахара за день

«Сахар вреден не столько сам по себе, пагубное влияние на организм оказывает количество этого продукта», - заявила врач-диетолог Наталия Герасимова в интервью

«Я как врач рекомендую употреблять 30 граммов сахара в день, но, опять же, подчеркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально».