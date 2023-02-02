Врач Галлямова назвала помогающие при ожогах домашние средства

«Использовать масло и сметану ни в коем случае нельзя, поскольку эти продукты могут привести к инфицированию поврежденных тканей», - подчеркнула врач.

Врач Галлямова рассказала в интервью, как можно помочь себе в случае полученного ожога в том числе домашними средствами. Если кожа пострадала не слишком сильно (ожог не превышает размером ладонь, имеется сильное покраснение), можно оказать себе первую помощь без срочного обращения за медицинской помощью. Появление пузырей означает, что ожог уже более серьезный (вторая степень) – хотя его допустимо лечить самостоятельно, правильно будет показаться врачу. Ожоги более высоких степеней требуют исключительно врачебного лечения.Беседуя с радио Sputnik, доктор медицинских наук отметила , что при ожоге первой степени в пострадавшем участке нужно как можно скорее снизить термический стресс – поможет в этом «что-то холодное». В свою очередь, уменьшать воспаление кожи после ожога можно с помощью хозяйственного дегтярного мыла. По мнению Галлямовой, это «лучшее народное средство» для восстановления пострадавшей от ожога кожи.Кроме того, Юлия Галлямова посоветовала не прибегать к мазям на основе вазелина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для организма таит прием просроченных лекарств.

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