Врач Бурнацкая: просроченные лекарства особенно опасны из-за риска интоксикации

«Самые опасные таблетки, которые могут быть в аптечке, – это препараты с истекшим сроком годности и те, которые вы решили принимать, не проконсультировавшись с врачом», - сказала Светлана Бурнацкая.

«Даже прием всем известного нитроглицерина без имеющейся сердечной патологии у человека весьма небезопасен», - подчеркнула медик.

Врач Бурнацкая рассказала в интервью, что терапевтический эффект просроченных лекарств может быть непредсказуемым из-за физических и химических изменений, которые происходят в их составе за слишком долгий период хранения. Беседуя с «Газете.Ru», медик заявила , что такие лекарства не должны употребляться людьми, поскольку являются потенциально опасными для организма.По словам терапевта, результатом приема таких лекарств может стать интоксикация организма. Кроме того, могут возникать поражения внутренних органов, либо даже систем. При использовании просроченных капель для глаз или назальных средств может оказаться травмированной слизистая.Бурнацкая добавила, что навредить организму можно также лекарствами, употребляемыми не по назначению врача. В этом случаях возникает риск того, что у человека разовьется аллергия с соответствующими симптомами или возникнет обострение имеющих хронических нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли выпивать алкоголь при приеме кардиологических препаратов.

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