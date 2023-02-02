Головная боль по утрам может сигнализировать о росте опухоли в мозге - онколог Воробьев

«Головная боль является одним из ведущих симптомов, часто связанных с опухолями головного мозга. Головная боль при опухоли головного мозга имеет некоторые специфические клинические характеристики, включая ухудшение утром и/или в положении лежа, сопровождающееся тошнотой и/или рвотой», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Их часто описывают как тупые, «давящие» головные боли, хотя некоторые пациенты также испытывают острую или «колющую» боль».

«По моим оценкам, от 50 до 60 процентов пациентов с опухолями головного мозга в испытывают головные боли во время постановки диагноза. Они чаще всего возникают в сочетании с другой неврологической проблемой, такой как припадок речи, которая привела к диагнозу».

Миллионы людей во всем мире ежегодно умирают от опухолей головного мозга, часто потому, что болезнь диагностируют слишком поздно. В большинстве случаев признак появляется только после того, как внутричерепное давление превысит определенный порог. Поскольку количество жидкости, окружающей голову, увеличивается, когда тело лежит, некоторые симптомы могут быть более выраженными при пробуждении.Помимо более выраженной боли по утрам, боль у каждого пациента уникальна.Головные боли, вызванные опухолью головного мозга, также называемые «цефалгией», могут локализоваться в определенной части мозга и могут быть более выраженными, когда человек кашляет, чихает или наклоняется.В некоторых сообщениях говорится, что признаки могут быть довольно равномерно распределены между очаговыми и неочаговыми симптомами. Очаговые симптомы, как правило, сигнализируют о нарушениях функции нервов, спинного мозга или головного мозга, затрагивающих определенную область тела. Это может включать такие осложнения, как слабость или проблемы с глотанием определенных продуктов и жидкостей.С другой стороны, симптомы, отнесенные к категории неочаговых признаков, как правило, включают головные боли, проблемы с личностью, изменения зрения и неустойчивость.Ранее МедикФорум писал о продуктах для сохранения здоровья суставов.

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