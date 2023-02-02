Более длительное воздействие эстрогена снижает риск инсульта

"Результаты недавнего исследования показывают, что люди с более высоким кумулятивным воздействием эстрогена на протяжении всей жизни имеют более низкий риск инсульта. Согласно полученным данным, риск может быть ниже как для ишемического, так и для геморрагического инсульта", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Исследование предполагает, что более высокие уровни эстрогена из-за ряда репродуктивных факторов, включая более продолжительную репродуктивную жизнь и использование гормональной терапии или контрацептивов, снижают риск ишемического инсульта и внутримозгового кровоизлияния".

Возраст является важным фактором риска развития инсульта у человека, поскольку артерии со временем естественным образом затвердевают и сужаются. Однако репродуктивная продолжительность жизни женщин, по-видимому, играет уникальную роль в риске развития инсульта у человека. Новое исследование показало, что ранняя менопауза, определяемая как менопауза до 45 лет, может повысить риск мозговых атак.Ишемический инсульт, наиболее распространенный тип инсульта, вызван блокировкой притока крови к мозгу. С другой стороны, внутримозговое кровоизлияние возникает, когда внутри головного мозга происходит кровотечение из-за разрыва кровеносного сосуда.В последнем исследовании приняли участие 122 939 женщин в постменопаузе в возрасте около 58 лет.Участникам было предложено ответить на ряд вопросов о нескольких личных факторах, касающихся их личной жизни и истории болезни. Была предоставлена дополнительная информация, касающаяся продуктивной медицинской информации, такой как возраст первой менструации, количество беременностей и выкидышей, использование противозачаточных средств и начало менопаузы. После оценки распространенности инсульта у всех людей в течение девятилетнего периода наблюдения участники были разделены на четыре группы.Ранее МедикФорум писал о продуктах для здоровья суставов.

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