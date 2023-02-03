Онколог назвал наиболее распространенные виды рака у россиян

«Самыми распространенными видами онкологии являются рак молочной железы, предстательной железы, желудка и легких», - назвал их медик, беседуя с «Газетой.Ru».

«В России несбалансированное питание является одним из факторов развития рака желудка», - заявил врач.

«Табачный дым является сильным канцерогеном, который усиливает мутацию в клетках».

О том, какие виды рака являются наиболее распространенными в России, рассказал в интервью врач-онколог Павел Копосов.Комментируя факторы, ведущие к возникновению рака, онколог Копосов отметил: большое влияние на появление опухолей оказывает питание.Он уточнил, что с подверженностью данному заболеванию ассоциируется дефицит свежих растительных продуктов , а также полезных источников белка в рационе при одновременном избытке рафинированных углеводов, некачественных масел.Также распространенной среди россиян привычкой с канцерогенным эффектом является курение. Павел Копосов подчеркнул:Онколог констатировал, что для россиян, которые курят, риск заболеть раком легкого становится в семь раз более высоким по сравнению с теми, кто не является курильщиком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позволяет выявить рак на ранней стадии.

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