Онколог назвал наиболее распространенные виды рака у россиян
Рак простаты и рак желудка числятся среди наиболее часто встречающихся онкозаболеваний, которые диагностируются у россиян.
О том, какие виды рака являются наиболее распространенными в России, рассказал в интервью врач-онколог Павел Копосов.
«Самыми распространенными видами онкологии являются рак молочной железы, предстательной железы, желудка и легких», - назвал их медик, беседуя с «Газетой.Ru».
Комментируя факторы, ведущие к возникновению рака, онколог Копосов отметил: большое влияние на появление опухолей оказывает питание.
«В России несбалансированное питание является одним из факторов развития рака желудка», - заявил врач.
Он уточнил, что с подверженностью данному заболеванию ассоциируется дефицит свежих растительных продуктов , а также полезных источников белка в рационе при одновременном избытке рафинированных углеводов, некачественных масел.
Также распространенной среди россиян привычкой с канцерогенным эффектом является курение. Павел Копосов подчеркнул:
«Табачный дым является сильным канцерогеном, который усиливает мутацию в клетках».
Онколог констатировал, что для россиян, которые курят, риск заболеть раком легкого становится в семь раз более высоким по сравнению с теми, кто не является курильщиком.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позволяет выявить рак на ранней стадии.
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Павел Копосов
Здоровье
онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС)
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