Онколог назвал наиболее распространенные виды рака у россиян

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Рак простаты и рак желудка числятся среди наиболее часто встречающихся онкозаболеваний, которые диагностируются у россиян.

О том, какие виды рака являются наиболее распространенными в России, рассказал в интервью врач-онколог Павел Копосов.

«Самыми распространенными видами онкологии являются рак молочной железы, предстательной железы, желудка и легких», - назвал их медик, беседуя с «Газетой.Ru».

Комментируя факторы, ведущие к возникновению рака, онколог Копосов отметил: большое влияние на появление опухолей оказывает питание.

«В России несбалансированное питание является одним из факторов развития рака желудка», - заявил врач.

Он уточнил, что с подверженностью данному заболеванию ассоциируется дефицит свежих растительных продуктов , а также полезных источников белка в рационе при одновременном  избытке рафинированных углеводов, некачественных масел.

Также распространенной среди россиян привычкой с канцерогенным эффектом является курение. Павел Копосов подчеркнул:

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«Табачный дым является сильным канцерогеном, который усиливает мутацию в клетках».

Онколог констатировал, что для россиян, которые курят, риск заболеть раком легкого становится в семь раз более высоким по сравнению с теми, кто не является курильщиком.

Названы самые распространенные виды рака у россиян


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Павел Копосов
Павел Копосов
Здоровье
онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС)
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