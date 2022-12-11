Невролог Мацокин назвал серьезные заболевания, при которых немеют конечности

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руки пожилого человека

Если онемение рук или ног возникает часто, можно заподозрить сердечную недостаточность, об этом проинформировал в интервью врач-невролог Игорь Мацокин.

Большая часть случаев онемения, возникающего в конечностях, являются временной проблемой, которую обычно вызывает неудобное положение тела. Но медик предупредил:

«Если онемение появляется часто или, однажды появившись, стойко и неуклонно прогрессирует, то это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем».

По словам невролога Игоря Мацокина, возникновение ощущения онемения бывает связано с поражением нервов, давлением на нервы близкорасположенных тканей, а также с ухудшением кровоснабжения. Эти нарушения, в свою очередь, могут обусловливаться разными патологиями.

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«Онемение может говорить о сердечной недостаточности, полиартрите, полиневропатии, поражениях головного и спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях, дефиците витамина В12, а также о гормональных нарушениях, таких как болезни щитовидной железы или сахарный диабет», - уточнил Мацокин, беседуя с «Газетой.Ru».

Специалист отмети, что при названных нарушениях конечности могут не только неметь – происходят и другие изменения чувствительности, принимающие форму покалывания, жжения, охлаждения. При частом появлении этих ощущений следует проконсультироваться с врачом, посоветовал Мацокин.

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Игорь Мацокин
Игорь Мацокин
Здоровье
врач-невролог
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Теги : онемение рук, причины нарушения, Игорь Мацокин