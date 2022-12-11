Невролог Мацокин назвал серьезные заболевания, при которых немеют конечности

«Если онемение появляется часто или, однажды появившись, стойко и неуклонно прогрессирует, то это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем».

«Онемение может говорить о сердечной недостаточности, полиартрите, полиневропатии, поражениях головного и спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях, дефиците витамина В12, а также о гормональных нарушениях, таких как болезни щитовидной железы или сахарный диабет», - уточнил Мацокин, беседуя с «Газетой.Ru».

Большая часть случаев онемения, возникающего в конечностях, являются временной проблемой, которую обычно вызывает неудобное положение тела. Но медик предупредил:По словам невролога Игоря Мацокина, возникновение ощущения онемения бывает связано с поражением нервов, давлением на нервы близкорасположенных тканей, а также с ухудшением кровоснабжения. Эти нарушения, в свою очередь, могут обусловливаться разными патологиями.Специалист отмети, что при названных нарушениях конечности могут не только неметь – происходят и другие изменения чувствительности, принимающие форму покалывания, жжения, охлаждения. При частом появлении этих ощущений следует проконсультироваться с врачом, посоветовал Мацокин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие боли в ноге указывают на формирование тромба.

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