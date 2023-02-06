Пульмонолог Малявин назвал отличия в лечении влажного и сухого кашля

«Кашель можно разделить на сухой и влажный. Они лечатся по-разному».

«Применения препаратов против сухого кашля нужно прекратить, если кашель стал влажным. В противном случае может начаться застой мокроты», - предупредил он.

Пульмонолог Малявин подчеркнул в интервью:При сухом кашле без выделения мокроты используются подавляющие его противокашлевые препараты. По словам профессора Малявина, показание для их использования – наличие надсадного кашля. Пульмонолог назвал предпочтительными лекарства центрального действия с таким действующим веществом в составе как бутамират.Если кашель является влажным и продуктивным, то есть, с отхождением секрета, используются муколитические средства, которые разжижают мокроту. Их прием помогает легким быстрее избавляться от слизи.Врач Андрей Малявин подчернил, что учитывать отличия в лечении влажного и сухого кашля нужно всегда. Начиная лечить сухой кашель, нужно внимательно следить за его изменением, поскольку такое лечение нельзя продолжать, если начинает отходит мокрота. Об этом медик рассказал в беседе с KP.RU.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие домашние средства могут помогать при ожогах.

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