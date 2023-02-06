Пульмонолог Малявин назвал отличия в лечении влажного и сухого кашля
При неправильном лечении кашля может возникнуть застой мокроты, предупредил врач-пульмонолог Андрей Малявин.
Пульмонолог Малявин подчеркнул в интервью:
«Кашель можно разделить на сухой и влажный. Они лечатся по-разному».
При сухом кашле без выделения мокроты используются подавляющие его противокашлевые препараты. По словам профессора Малявина, показание для их использования – наличие надсадного кашля. Пульмонолог назвал предпочтительными лекарства центрального действия с таким действующим веществом в составе как бутамират.
Если кашель является влажным и продуктивным, то есть, с отхождением секрета, используются муколитические средства, которые разжижают мокроту. Их прием помогает легким быстрее избавляться от слизи.
Врач Андрей Малявин подчернил, что учитывать отличия в лечении влажного и сухого кашля нужно всегда. Начиная лечить сухой кашель, нужно внимательно следить за его изменением, поскольку такое лечение нельзя продолжать, если начинает отходит мокрота. Об этом медик рассказал в беседе с KP.RU.
«Применения препаратов против сухого кашля нужно прекратить, если кашель стал влажным. В противном случае может начаться застой мокроты», - предупредил он.
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Андрей Малявин
Здоровье
главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по центральному федеральному округу, профессор, д.м.н
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