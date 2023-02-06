Врач Мясников рассказал о негативном влиянии на сон средств от гипертонии

«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», - проинформировал доктор Мясников.

Кардиолог Александр Мясников сообщил о неожиданном негативном эффекте средств от гипертонии. По словам врача, употребление таких лекарств нередко бывает связано с тем, что людей преследуют кошмарные сновидения.В свою очередь, отметил он, празозин – препарат, который раньше широко использовался в терапии гипертонической болезни – сегодня применяется как средство лечения ночных кошмаров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников объяснил , насколько опасными могут быть узлы щитовидной железы. Специалист уточнил, что определить качество образований позволяет анализ на гормоны железы, и объяснил, что могут означать их показатели.

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