Врач Мясников рассказал о негативном влиянии на сон средств от гипертонии
При использовании гипотензивных средств человеку могут начать сниться тревожные, кошмарные сны, заявил известный медик.
Кардиолог Александр Мясников сообщил о неожиданном негативном эффекте средств от гипертонии. По словам врача, употребление таких лекарств нередко бывает связано с тем, что людей преследуют кошмарные сновидения.
«Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь», - проинформировал доктор Мясников.
В свою очередь, отметил он, празозин – препарат, который раньше широко использовался в терапии гипертонической болезни – сегодня применяется как средство лечения ночных кошмаров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников объяснил, насколько опасными могут быть узлы щитовидной железы. Специалист уточнил, что определить качество образований позволяет анализ на гормоны железы, и объяснил, что могут означать их показатели.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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