Высокий сахар в крови приводит к «неприятными» проблемами с кишечником ночью

«Со временем у людей с диабетом может развиться нейропатия из-за высокого уровня сахара в крови. Невропатия может привести к проблемам с тем, как пища и жидкость проходят через толстую кишку. Это также влияет на работу вашей пищеварительной системы. Иногда люди с диареей, связанной с диабетом, также испытывают недержание кала (кишечника), особенно ночью. Это потому, что повреждение нервов (невропатия) из-за диабета влияет на анальный сфинктер», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Клиническая картина включает диарею, запор и недержание кала, которые часто могут быть ночными».

Кратковременные приступы диареи являются обычным явлением, но когда недержание кала хронически возникает поздно ночью, оно может иметь более серьезную причину. Иногда хронический высокий уровень сахара в крови вызывает постоянное повреждение и раздражение тонкой кишки. У многих больных диабетом это является основной причиной их «ночной» диареи.Многочисленные исследования определили, что диабет является триггером диареи, наряду с некоторыми другими желудочно-кишечными (пищеварительными) проблемами. Некоторые исследования показывают, что жидкий стул является распространенным недугом среди тех, кто некоторое время болел диабетом.Энтеропатия является менее известным желудочно-кишечным проявлением диабета и может рассматриваться как симптомы, поражающие толстую кишку.Характер симптомов, связанных с диабетической энтеропатией, по определению может быть как мучительным, так и часто многогранным. Они добавили, что явная стеаторея, которая описывает увеличение экскреции жира с калом, также была отмечена у меньшинства пациентов. Дисфункция вегетативного нерва является ключевым причинным фактором в отношении энтеропатии у людей с диабетом.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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