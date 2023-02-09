5 общих признаков деменции, которые помогают обеспечить раннюю диагностику

"Есть пять предупреждающих общих признаков умопомрачительного состояния, которые могут помочь обеспечить раннюю диагностику. Потеря памяти является одним из самых известных симптомов, но могут возникать и другие, более тонкие признаки", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Трудно выполнять знакомые задачи

Проблемы с языком

Дезориентация во времени и месте

«Люди, живущие с деменцией, могут потеряться на своей улице, не зная, как они туда попали или как вернуться домой».

Нарушение суждения

Проблемы с абстрактным мышлением

«Время от времени у людей могут возникнуть трудности с задачами, требующими абстрактного мышления, такими как использование калькулятора или балансировка чековой книжки. Однако у человека, страдающего деменцией, могут возникнуть значительные трудности с такими задачами из-за потери понимания того, что такое числа и как они используются».

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