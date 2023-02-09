5 общих признаков деменции, которые помогают обеспечить раннюю диагностику
Первые предупреждающие признаки деменции могут появиться при выполнении повседневных задач.
Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением активности мозга. Способность вовремя распознать предупреждающие знаки может выиграть драгоценное время, чтобы вмешаться, пока не стало слишком поздно. К счастью, по данным благотворительной организации, пять «общих» красных флажков могут помочь вам быстро поставить диагноз.
Хотя в настоящее время деменция не лечится, ранняя диагностика может помочь вам быстро получить правильное лечение.
"Есть пять предупреждающих общих признаков умопомрачительного состояния, которые могут помочь обеспечить раннюю диагностику. Потеря памяти является одним из самых известных симптомов, но могут возникать и другие, более тонкие признаки", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Трудно выполнять знакомые задачи
От одевания по утрам до приготовления обеда вы, вероятно, работаете на автопилоте, выполняя повседневные дела и задачи.
У человека, страдающего деменцией, могут возникнуть проблемы с выполнением задач, которые были ему знакомы всю жизнь, например, с приготовлением еды или игрой.
Проблемы с языком
Нет ничего необычного в том, что вы теряете ход мыслей или не можете вспомнить одно конкретное слово. Тем не менее, человек с лихорадочным состоянием может начать забывать простые слова или начинать заменять слова таким образом, что их речь становится трудной для понимания.
Дезориентация во времени и месте
Если вы часто не можете вспомнить, какой сегодня день или почему вы куда-то отправились, это может быть признаком слабоумия.
«Люди, живущие с деменцией, могут потеряться на своей улице, не зная, как они туда попали или как вернуться домой».
Нарушение суждения
Пациент с деменцией может испытывать изменения в суждениях или принятии решений, например, не распознавать медицинскую проблему, требующую внимания. Вы также можете обнаружить, что носите много слоев одежды в жаркий день или перестаете соблюдать личную гигиену.
Проблемы с абстрактным мышлением
«Время от времени у людей могут возникнуть трудности с задачами, требующими абстрактного мышления, такими как использование калькулятора или балансировка чековой книжки. Однако у человека, страдающего деменцией, могут возникнуть значительные трудности с такими задачами из-за потери понимания того, что такое числа и как они используются».
Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий