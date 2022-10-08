Невролог Алехина назвала признак, который предсказывает деменцию за годы до диагноза
Невролог делится ключевыми признаками, которые могут предсказать диагноз деменции на годы вперед.
Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Хотя наибольший известный риск развития деменции связан с возрастом, это состояние не считается нормальной частью старения. Более того, можно начать испытывать предупреждающие признаки слабоумия за годы до постановки диагноза.
Хотя не существует волшебного устройства, которое могло бы сказать вам, когда и когда у вас разовьется деменция, есть некоторые признаки, которые могут бить тревогу за годы до того, как вы начнете испытывать ключевые симптомы.
"От стирки до приготовления ужина вы, вероятно, работаете на автопилоте, выполняя повседневные дела. Проделав весь цикл приготовления пищи и уборки миллион раз, вы, возможно, не чувствуете, что задействуете большую часть своего мозга при выполнении этих небольших задач. Однако проблема возникает, когда вы испытываете трудности или не можете выполнить эту работу. То есть признак, который может предсказать деменцию за годы до постановки диагноза, — это неспособность выполнять обычные задачи", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Также люди могут испытывать трудности с изучением нового. Кроме того, трудности с пониманием других и временная потеря памяти также могут проявиться за годы до постановки диагноза.
Когда наступает деменция, вам может быть сложно выражать свои мысли или идеи. В то же время вы с меньшей вероятностью поймете окружающих.
«Когда вы с трудом можете вспомнить то, что произошло несколько часов назад, или то, что вы должны были делать, велика вероятность, что у вас слабоумие».
Лучший способ определить эти предупреждающие знаки — просто ежедневно следить за своим мышлением и поведением.
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