Невролог Алехина назвала признак, который предсказывает деменцию за годы до диагноза

"От стирки до приготовления ужина вы, вероятно, работаете на автопилоте, выполняя повседневные дела. Проделав весь цикл приготовления пищи и уборки миллион раз, вы, возможно, не чувствуете, что задействуете большую часть своего мозга при выполнении этих небольших задач. Однако проблема возникает, когда вы испытываете трудности или не можете выполнить эту работу. То есть признак, который может предсказать деменцию за годы до постановки диагноза, — это неспособность выполнять обычные задачи", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Когда вы с трудом можете вспомнить то, что произошло несколько часов назад, или то, что вы должны были делать, велика вероятность, что у вас слабоумие».