Нутрициолог Строков: ячмень снижает уровень «плохого» холестерина

"Согласно исследованиям, ячмень снижает уровень холестерина. Ячмень относится к семейству злаковых и представляет собой злаковое зерно. Его можно найти в таких продуктах, как хлеб, хлебцы и каши. Употребление в пищу ячменя может помочь снизить не один, а два типа «плохого» холестерина. Зерно снижает как липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, так и липопротеины низкой плотности, или не-ЛПВП, на семь процентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Около половины всех взрослых имеют высокий уровень холестерина, что подвергает их большему риску некоторых серьезных заболеваний. Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может привести к закупорке артерий, из-за чего вы с большей вероятностью будете страдать от неотложных состояний, таких как сердечные приступы или инсульты.Поэтому жизненно важно поддерживать низкий уровень холестерина. Одной из распространенных причин высокого уровня холестерина является диета. В частности, употребление в пищу продуктов, богатых насыщенными жирами, может привести к повышению уровня холестерина.Диета также может быть одним из способов снизить уровень холестерина.Исследователи также обнаружили, что ячмень обладает таким же эффектом снижения уровня холестерина, как и овес, который часто используется для улучшения здоровья.Положительное влияние ячменя на снижение уровня холестерина хорошо задокументировано и было включено в канадскую стратегию по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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