Нутрициолог Строков: ячмень снижает уровень «плохого» холестерина
Употребление ячменя или продуктов, содержащих ячмень, может снизить два типа «плохого» холестерина на семь процентов.
Около половины всех взрослых имеют высокий уровень холестерина, что подвергает их большему риску некоторых серьезных заболеваний. Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может привести к закупорке артерий, из-за чего вы с большей вероятностью будете страдать от неотложных состояний, таких как сердечные приступы или инсульты.
Поэтому жизненно важно поддерживать низкий уровень холестерина. Одной из распространенных причин высокого уровня холестерина является диета. В частности, употребление в пищу продуктов, богатых насыщенными жирами, может привести к повышению уровня холестерина.
Диета также может быть одним из способов снизить уровень холестерина.
"Согласно исследованиям, ячмень снижает уровень холестерина. Ячмень относится к семейству злаковых и представляет собой злаковое зерно. Его можно найти в таких продуктах, как хлеб, хлебцы и каши. Употребление в пищу ячменя может помочь снизить не один, а два типа «плохого» холестерина. Зерно снижает как липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, так и липопротеины низкой плотности, или не-ЛПВП, на семь процентов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Исследователи также обнаружили, что ячмень обладает таким же эффектом снижения уровня холестерина, как и овес, который часто используется для улучшения здоровья.
Положительное влияние ячменя на снижение уровня холестерина хорошо задокументировано и было включено в канадскую стратегию по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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